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محافظات

متأثرة بكورونا.. المنيا تودع طبيبة بمستشفى التأمين الصحي في بنى مزار

الخميس 28/يناير/2021 - 03:50 م
صدى البلد
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أيمن رياض

ودعت محافظة المنيا شهيدة جديدة من شهداء الجيش الأبيض والذين يضحون بحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد 


حيث توفيت الطبية آيات محمد سعد أخصائية الأطفال بمستشفى التأمين الصحى بمركز بنى مزار متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. 



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وأصدرت نقابة أطباء المنيا بيانا ، اليوم الخميس، نعت فيه الطبيبة ووصفتها بأنها شهيدة الواجب

 

وتعد الدكتورة آيات هى ثامن طبيبة بالمحافظة من شهداء الواجب منذ ظهور جائحة كورونا .


وتوجهت النقابة لأسرة الراحلة، شهيدة الواجب بخالص العزاء، داعية أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.



يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء والطواقم الطبية منذ ظهور جائحة كورونا، هم: الدكتور عاطف محمود سالم، استشارى الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والدكتور سيد نادى كامل، اخصائى الحميات بمستشفى سمالوط، والدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب، الصيدلى بمستشفى بنى مزار العام، والدكتور وردانى حسن عيد، استشارى الجراحات العامة، والممرضة شروق محمد، والممرضه سحر فرغلي، مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية.


وفي سياق متصل ، شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى عزل ملوى.



استمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد المحافظ مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي .



ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، انه سوف يستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر


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