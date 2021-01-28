جلاد السبيرز.. سجل تهديفي مرعب لـ محمد صلاح في شباك توتنهام قبل موقعة الليلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية ، اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتوتنهام، على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق عصام الشوالي.









ليفربول ضد توتنهام:

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على توتنهام في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الانجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.





وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخيرا خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد.





في المقابل يسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو للثأر من الريدز بالفوز عليه في مباراة الليلة، بعد خسارة لقاء الدور الأول أمامه بهدفين مقابل هدف.





ترتيب ليفربول وتوتنهام:

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.





محمد صلاح جلاد السبيرز:

ويمتلك النجم المصري محمد صلاح سجلا تهديفيا مرعبا أمام توتنهام، حيث سجل 8 أهداف في شباك السبيرز في مختلف المسابقات.





أولى أهداف صلاح في شباك توتنهام في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2012 - 2013، عندما كان الفرعون لاعبا في صفوف بازل السويسري.





سجل محمد صلاح هدفه الثاني في مرمى توتنهام عندما كان لاعبا في فريق فيورنتينا موسم 2014 - 2015، وذلك في مسابقة الدوري الأوروبي أيضا.



