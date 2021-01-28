حلقة خاصة عن أسطورة "ما وراء الطبيعة" على القاهرة والناس.. اليوم

تقدم قناة "القاهرة والناس"، حلقة خاصة وأسرار تعرض لأول مرة عن أسطورة مسلسل ما وراء الطبيعة، اليوم الخميس، من تقديم ياسمين نور الدين ومحمد فتحي، ويحاورون خلال الحلقة بطل العمل الفنان أحمد أمين، والمخرج عمرو سلامة، اللذين يكشفان كواليس من المسلسل، كما تجري الحلقة لقاءات مع السيناريست الكبير أحمد مراد، وتسجيل مع الروائي الراحل نبيل فاروق.





ويشارك الكاتب الصحفى والاعلامي إبراهيم عيسى، خلال الحلقة المقرر إذاعتها على قناة "القاهرة والناس"، في تحليل المغزى من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، كما تشهد الحلقة حضور النجم الكوميدي اكرم حسني.

ما وراء الطبيعة مسلسل تلفزيوني رعب، وإثارة وغموض، وتشويق مصري من إنتاج سنة 2020، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، ومن تأليف أحمد خالد توفيق، ومن إنتاج محمد حفظي ونتفليكس، ويُعتبر أول إنتاج مصري لنتفليكس، ومن بطولة أحمد أمين، ورزان جمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة.