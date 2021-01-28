وزير الخارجية الإيراني: لهذه الأسباب يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي

أشارت الإدارة الأمريكية الجديدة في وقت سابق إلى اهتمامها بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، لكن وزير الخارجية الجديد ، أنطوني بلينكين ، اقترح أن تكون الجمهورية الايرانية، التي كانت تعاني من العقوبات الأمريكية على مدى السنوات الثلاث الماضية، طرفًا في اتخذ الخطوة الأولى في الوصول إلى الاتفاق.





انتقل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى تويتر لإلقاء محاضرة على وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين حول سبب وجوب قيام واشنطن وليس طهران بتقديم الالتزامات الأولى للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني.





وذكر الدبلوماسي الإيراني بلينكن أن الولايات المتحدة هي التي انتهكت أولًا بنود خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، بينما بدأت في معاقبة من يلتزم بها. كما اتهم الولايات المتحدة بمنع وصول المواد الغذائية والأدوية إلى الجمهورية الإسلامية المتضررة من فيروس كورونا ، رغم أن واشنطن زعمت أنها سمحت بإرسال شحنات إنسانية إلى الدولة الخاضعة للعقوبات.





ومضى ظريف في التأكيد أنه، على عكس الولايات المتحدة، التزمت إيران بشروط الاتفاق النووي الذي وقعته في عام 2015 ولم تبدأ إلا في تقليص التزاماتها بعد أن أمضت عامًا في ظل العقوبات الأمريكية - وهي خطوة وصفها الدبلوماسي بأنها متوقعة.

كما ذكّر بلينكين بأن حملة "الضغط الأقصى" التي يروج لها ترامب كثيرًا فشلت أساسًا في تحقيق أهدافها ، مما يشير إلى أن واشنطن يجب ألا تنسى هذا الدرس.

في وقت سابق ، كشف وزير الخارجية الأمريكي الذي أدى اليمين الدستورية مؤخرًا أن واشنطن تخطط للبدء في العودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي فقط بعد أن تبدأ إيران نفسها في الالتزام بشروطه.

وانسحبت طهران تدريجيًا من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة ، أولًا عن طريق تجاوز مستويات التخصيب بشكل طفيف إلى ما يزيد قليلًا عن 3٪ ورفع القيود المفروضة على مخزونات الوقود النووي وزيادة التخصيب مؤخرًا إلى 20٪ ، والتي لا تزال بعيدة كل البعد عن المواد المستخدمة في صنع الأسلحة.





صرحت إيران مرارًا وتكرارًا أن واشنطن انتهكت الاتفاق من خلال فرض عقوبات على البلاد وألمحت بشدة إلى أنه سيتعين على الولايات المتحدة تعويض خسائر طهران المالية من الإجراءات الاقتصادية قبل أن تفكر الجمهورية في العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي.





وأعرب الرئيس بايدن عن اهتمامه بإعادة بناء خطة العمل الشاملة المشتركة ، لكنه لم يوضح أبدًا الشروط التي بموجبها وما إذا كانت واشنطن تنوي تعويض إيران عن الوقت الذي تقضيه في ظل العقوبات.