ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف تطورات معرفة مصدر فيروس كورونا فى ووهان

الخميس 28/يناير/2021 - 06:40 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
Advertisements
شريف سيد
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، تطورات البحث الذي يجريه علماء المنظمة في مدينة ووهان، لتحديد أصول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وكتب الحساب الرسمي للمنظمة على تويتر: "أكمل الفريق الدولي الذي يعمل على فهم أصول فيروس كورونا الحجر الصحي لمدة أسبوعين في ووهان، بالصين يوم الخميس".

وأضافت: "عندما يبدأ الأعضاء زياراتهم الميدانية يوم الجمعة، يجب أن يتلقوا الدعم والوصول والبيانات التي يحتاجون إليها".

وتابعت: "أثناء وجودهم في الحجر الصحي  عقد الفريق اجتماعات افتراضية يومية مع العلماء الصينيين، الذين شاركوا التحديثات حول دراسات فيروس كوورنا، ذات الصلة التي أجريت في الصين بالإضافة إلى معلومات وتجارب أخرى".

وذكرت المنظمة: "جميع الفرضيات مطروحة على الطاولة حيث يتبع الفريق العلم في عملهم لفهم أصول فيروس كورونا، زسيعقد الفريق أول اجتماع مباشر لهم مع العلماء الصينيين يوم الجمعة ، ثم يبدأون الزيارات الميدانية في ووهان". 

وأوضحت المنظمة: "يخطط الفريق لزيارة المستشفيات والمختبرات والأسواق. ستشمل الزيارات الميدانية معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها. كما سيتحدثون مع المستجيبين الأوائل وبعض أول مرضى كورونا". 




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد موافقة الصين.. فتح تحقيق دولي حول أصل فيروس كورونا

بكين: خبراء الصحة العالمية يبدأون زيارة للصين الخميس للتحقيق في منشأ "كورونا"

التحقيق في أصل فيروس كورونا.. بيان عاجل لمنظمة الصحة العالمية

بث مباشر.. مؤتمر وزيرة الصحة لإعلان مستجدات جائحة كورونا في مصر

الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن مناعة القطيع

خبراء منظمة الصحة العالمية يصلون ووهان للتحقيق بشأن مصدر كورونا

ترشيحاتنا

وفاة مهندسة على يد نجل رجل أعمال شهير.. ومحافظ البحر الأحمر: «لو ابني اللى عملها هحاسبه بالقانون»

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

عمرو يوسف يستعرض عضلاته في الجيم.. فيديو

"إيه ده أنا شوفتك قبل كده".. تعرف على أسباب ظاهرة "الديجافو" وعلاجها

بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

من أجل عيون حبيبته جورجينا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبيعي لـ قرح الفم بأرخص المكونات

يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

لـ الرجال.. أهم الخطوات الواجب اتباعها عند التعرض للتحرش