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أخبار العالم

وسط تأخيرات في إمدادات الاتحاد الأوروبي.. أسترازينيكا توزع لقاح كورونا الجمعة

الخميس 28/يناير/2021 - 07:20 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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على صالح
نقلت صحيفة يومية ألمانية عن مصادر بالاتحاد الأوروبي قولها إن شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة استرازينيكا تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول أي أجزاء من عقد تسليم اللقاح يجب أن يتم الإعلان عنها.

وقالت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" إن توزيع اللقاح قيل إنه سيأتي يوم الجمعة، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يأذن فيه منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي باستخدام لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا.

ويقال إن محامي استرازينيكا يعملون على اقتراح حول "الأجزاء الحساسة التي يجب تعتيمها. وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات سيتم الاتفاق عليها بعد ذلك مع المفوضية الأوروبية.

واتخذ باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة استرازينكا، نبرة تصالحية خلال مؤتمر بالفيديو مع الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء بعد أن تحدث الاثنان عن تأجيل اللقاح. 

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي تلقى 31 مليون جرعة فقط من أصل 80 مليونًا موعودًا به في الربع الأول من عام 2021.

وانتقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي شركة استرازينكا بعد أن قالت شركة الأدوية العملاقة إنها ستخفض عمليات التسليم في الربع الأول من عام 2021 إلى الكتلة بنسبة تصل إلى 60 بالمائة. 

وألقت استرازينيكا باللوم على التخفيض المخطط له على قضية إنتاج اللقاح، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي حث الشركة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

ووقع الاتحاد الأوروبي في الصيف الماضي صفقة مع استرازينيكا للحصول على 300 مليون جرعة من لقاحه المرشح ، مع خيار 100 مليون جرعة إضافية. تم تطوير لقاح استرازينكا ضد  كورونا - كوفيد 19 بالتعاون مع جامعة أكسفورد.
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