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أخبار البلد

فى طوره الأخير..أبحاث تثبت أن لسعات النحل تشفى من كورونا..تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 07:45 م
عسل النحل
عسل النحل
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شيماء مجدي
قال المهندس فتحى البحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب ، إن منتجات عسل النحل طبقا لمنظمة الصحة العالمية ترفع مناعة الإنسان سواء من سم النحل أو حبوب اللقاح أو منتجات خلية النحل مما يساعد على الحماية من فيروس كورونا . 

وأشار " البحيرى " خلال تصريحات ل"صدى البلد "، إلي أن هناك أبحاثا سارية على الشفاء من فيروس كورونا من قرصات النحل ، موضحا أن تلك الأبحاث فى الطور النهائي .

وأضاف أننا نحترم التخصصات ولانستطيع التصريح بأى شئ حتى يتم إقرار مدى إفادة سم النحل للتعافى من فيروس كورونا .

وأوضح " رئيس اتحاد النحالين العرب"  أن مشروع تربية النحل مربح جدا للشباب وأهم مايميزه أن رأس المال يعود إلي مالك المشروع خلال 6 شهور بشرط التدريب الجيد للشباب.  
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