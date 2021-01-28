تويوتا تتفوق على فولكس فاجن الألمانية بمبيعات 2020

تفوقت عملاق السيارات اليابانية تويوتا على الألمانية فولكس فاجن في مبيعات السيارات، واستطاعت أن تعيد مركز الصدارة الأكثر مبيعا للسيارات لأول مرة منذ خمس سنوات، ولكن أكثر هذا التراجع على طلب السيارات بسبب فيروس كورونا بشكل كبير.



وقالت تويوتا إن مبيعاتها العالمية على مستوى المجموعة تراجعت بشكل كبير بنسبة 11.3 % إلى 9.528 مليون سيارة في 2020 ،بينما انخفضت مبيعات فولكس واجن بنسبة 15.2% إلى 9.305 مليون سيارة.



ومن المؤكد أن سبب تراجع المبيعات هو سبب انتشار فيروس كورونا، والذي منع المشترين من زيارة المعرض حول العام، كما أجبر الشركات على خفض الإنتاج أو إيقافه على الكثير من المصانع، ولكن نجحت تويوتا في التغلب على تداعيات الوباء بشكل أفضل، وذلك بفضل سوقها المحلية اليابان والمنطقة الآسيوية بشكل عام.





وقالت المتحدثة باسم شركة تويوتا إن الشركة ركزت على تقديم الخدمات للعملاء مع انتعاش الطلب على السيارات، كما أن تويوتا استطاعت أن توصل مبيعاتها في السيارات الكهربائية إلى 23 % مقارنة بعام 2019 ، والذي كان 20 % فقط.

