تقنية جديدة بمستشفى بأبو الريش الجامعي تنقذ حياة طفلة من الموت

قال الدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بالقصر العيني بجامعة القاهرة ، أن إجراء العمليات الجراحية لغلق ثقب بالقلب بطريقة "الجراحة الهجينة" موجودة بالمستشفيات منذ ثلاث سنوات ، ولكن سيتم الاعتماد على هذه الطريقة خلال الفترة القادمة ، وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها بعد إجراء عملية لطفلة تبلغ 4 سنوات بمستشفى أبو الريش الجامعي .





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وأوضح "الشيحي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الطريقة تسمى "بالجراحة الهجينة" لأنها تجمع بين طريقتين في إجراء عمليات القلب المفتوح ، من خلال عمل قسطرة بجانب إجراء جراحة القلب .





وأضاف ، أنه سيتم اتباع هذا الأسلوب في إجراء هذه العمليات خاصة في حالات ثقب بين بطينين ، نظرًا لفاعليتها وقلة حجم الجراحة فيها ومدة إقامة المريض بالمستشفى وتحقيق نتائج أكثر فاعلية مقارنة بالطريقة التقليدية التي يكون حجم الجرح فيها .





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وأشار إلى أن إجراء العمليات بهذه الطريقة تتناسب مع جميع الفئات العمرية ، فليست مقتصرة على فئة معينة ، وعلى الرغم من أنها تتطلب امكانيات أكثر ، إلا أن جميع الأجهزة والمعدات متوفرة ولا يوجد أي مشكلة في توفيرها .





وتابع ، أنه من المتوقع أن يتم تخصيص غرف خاصة بهذه العمليات ، بعد الاعتماد عليها خلال الفترات القادمة وهو ما تسعى إليه المستشفى .





ونوه رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالقصر العينى إلى أن حالة الطفلة "نعمة" ذات الأربع سنوات والتي تم إجراء العملية الجراحية لها في تحسن مستمر .



