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تعليم

تقنية جديدة بمستشفى بأبو الريش الجامعي تنقذ حياة طفلة من الموت

الخميس 28/يناير/2021 - 07:58 م
صورة ارشفية
صورة ارشفية
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احمد الشاهد
قال الدكتور إيهاب الشيحي رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بالقصر العيني بجامعة القاهرة ، أن إجراء العمليات الجراحية لغلق ثقب بالقلب بطريقة "الجراحة الهجينة" موجودة بالمستشفيات منذ ثلاث سنوات ، ولكن سيتم الاعتماد على هذه الطريقة خلال الفترة القادمة ، وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها بعد إجراء عملية لطفلة تبلغ 4 سنوات بمستشفى أبو الريش الجامعي .

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وأوضح "الشيحي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الطريقة تسمى "بالجراحة الهجينة" لأنها تجمع بين طريقتين في إجراء عمليات القلب المفتوح ، من خلال عمل قسطرة بجانب إجراء جراحة القلب .

وأضاف ، أنه سيتم اتباع هذا الأسلوب في إجراء هذه العمليات خاصة في حالات ثقب بين بطينين ، نظرًا لفاعليتها وقلة حجم الجراحة فيها ومدة إقامة المريض بالمستشفى وتحقيق نتائج أكثر فاعلية مقارنة بالطريقة التقليدية التي يكون حجم الجرح فيها .

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وأشار إلى أن إجراء العمليات بهذه الطريقة تتناسب مع جميع الفئات العمرية ، فليست مقتصرة على فئة معينة ، وعلى الرغم من أنها تتطلب امكانيات أكثر ، إلا أن جميع الأجهزة والمعدات متوفرة ولا يوجد أي مشكلة في توفيرها .

وتابع ، أنه من المتوقع أن يتم تخصيص غرف خاصة بهذه العمليات ، بعد الاعتماد عليها خلال الفترات القادمة وهو ما تسعى إليه المستشفى .

ونوه رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالقصر العينى إلى أن حالة الطفلة "نعمة" ذات الأربع سنوات والتي تم إجراء العملية الجراحية لها في تحسن مستمر .

جدير بالذكر ، أن مستشفى أبو الريش الجامعي تمتلك ثلاث غرف قسطرة مجهزة على أعلى مستوى ، و غرفتين لجراحة القلب المفتوح ، و غرفة مجهزة منذ عام 2013م لاجراء عمليات التدخل الهجين ، و التي تعني تدخل جراحي بعمل جرح محدود بالصدر ، و إصلاح العيوب الخلقية باستخدام جهاز القسطرة للوصول للقلب مباشرة ، وتعد مستشفى أبو الريش الجامعي من المستشفيات الرائدة في مصر و  شمال إفريقيا و الوطن العربي في طب و جراحة قلب الأطفال .
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