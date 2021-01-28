ترامب فشل في توفير 100 مليون جرعة بحلول 2021 .. الولايات تواجه نقصا في إمدادات لقاح كورونا .. هل ينجح جو بايدن في تطعيم الامريكان؟

- بايدن يأمر بتنسيق جهود الحكومة الفيدرالية لدعم التسليم السريع والآمن والفعال لقاحات كورونا

- 328 مليون أمريكي حصلوا على مناعة لقاحات كورونا الكاملة بحلول 27 يناير

- الولايات والمدن الأمريكية نقصًا في الإمدادات الجديدة من اللقاحات





فشلت الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب بشكل مأساوي في الوفاء بالوعد الأصلي المتمثل في 100 مليون لقاح بحلول عام 2021 والتي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين، ولكن هل سيتمكن الرئيس الحالي جو بايدن سيتمكن من الحفاظ على هدفه الطموح في مجال التطعيم، وهو ما يبقى أيضًا غير معروف.





كان أحد الأوامر التنفيذية الأولى التي وقعها الرئيس الأمريكي الجديد في أول يوم له في منصبه عبارة عن مجموعة من الإجراءات الموجهة لوقف المسيرة المميتة لوباء فيروس كورونا في البلاد، والتي أودت بالفعل بحياة أكثر من 400 ألف أمريكي.





وأمر أحد أحكام مرسوم الرئيس "بتنسيق جهود الحكومة الفيدرالية لدعم التسليم السريع والآمن والفعال لقاحات كورونا كوفيد 19





وفي الواقع، مع اعتماد لقاحين في ديسمبر وبدء حملة التطعيم في 14 ديسمبر، أجرت الولايات المتحدة حقن 24.6 مليون حقنة فقط مع ما يزيد قليلًا عن 3.8 مليون من أصل 328 مليون أمريكي حصلوا على مناعة اللقاحين الكاملة بحلول 27 يناير، وفقًا لـ بيانات CDC.





كان من الواضح منذ البداية أن اللقاح المطور حديثًا لن يكون متوفرًا بكميات كبيرة بما يكفي لتطعيم البلد بأكمله في البداية، ويظل أحد العقبات الرئيسية أمام إعطاء اللقاحات لمزيد من الناس في الولايات المتحدة، وفقًا لآنا سانتوس روتشمان، أستاذ القانون المساعد بجامعة سانت لويس.





وواجهت العديد من الولايات والمدن الأمريكية نقصًا في الإمدادات الجديدة من اللقاحات.

وأفادت نيويورك عن إلغاء حوالي 23000 موعدًا للطلقات بسبب النقص بعد الإعلان عن تأخير تسليم لقاح موديرنا.

وأبلغت ميامي وسان فرانسيسكو ووست فيرجينيا عن مشكلات مماثلة.

وقالت فريسكو إنها حصلت على جزء بسيط من إمدادات اللقاح الأسبوعية السابقة الأسبوع الجاري.

وألقى منتقدو الإدارة السابقة باللوم على سياسة حكومة ترامب في الفوضى، وغالبًا ما علقوا الآمال على الإدارة الجديدة لجو بايدن لإصلاح المشكلة.

ومع ذلك، فإن البيانات، التي من المحتمل أن تفسر سبب حصول قلة من الناس على اللقطات، تشير إلى أن العديد من العوامل ساهمت في المشكلة وليس من الواضح كم منها ستتمكن الإدارة الديمقراطية من إصلاحها.

السلطات المحلية هي المسؤولة جزئيا؟ وتُظهر بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أن معدلات الإنتاج لم تكن العقبة الوحيدة التي أعاقت جهود التطعيم الجماعية في البلاد.

وتم حتى الآن توزيع حوالي 47.2 مليون جرعة من اللقاحات في جميع الولايات منذ بدء حملة التطعيم، ولكن تم إعطاء 24.6 مليون جرعة فقط.

ويشرح روتشمان أن سبب هذا التناقض الهائل يكمن في سوء صياغة خطط توزيع اللقاحات وإدارتها على المستوى المحلي، ما أدى إلى إهدار بعض الطلقات الطبية.

وعلى الرغم من أن الولايات تتبع بعض الإرشادات العامة التي قدمها مركز السيطرة على الأمراض - على سبيل المثال، من يجب تلقيحها أولًا - لا تزال كل سلطة محلية تتبع خطط التطعيم الخاصة بها، كما تقول.

وفي الواقع، كان أداء بعض الولايات أفضل بكثير من غيرها في استخدام اللقاحات التي تم الحصول عليها من الحكومة. بناءً على بيانات CDC المتاحة، واستخدمت معظم الولايات حوالي 50 بالمائة فقط من الطعنات المستلمة مع استثناءات قليلة ملحوظة.

استخدمت وست فرجينيا ما يصل إلى 204000 طلقة من إجمالي 243000 طلقة متاحة بينما استخدمت كاليفورنيا 2.3 مليون ضربة فقط من 4.9 مليون ممكنة - أقل من نصف مخزونها.





وهذا الاختلاف الكبير بين أداء الولايات في توزيع اللقاحات ينبع من الاختلافات في كيفية تنظيمها، وفقًا للدكتور سانجاي ميشرا، عالم الموظفين في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل، تينيسي.

وقال إنه على الرغم من أن بعض الولايات استخدمت كل الموارد المتاحة، بما في ذلك الحرس الوطني - كما رأينا في ولاية فرجينيا الغربية - إلا أن البعض الآخر اعتمد فقط على التوزيع عبر الصيدليات المحلية. يقترح العالم أن هذا، إلى جانب التناقضات في عدد سكان الولايات، أدى إلى تضارب في أداء السلطات المحلية في تلقيح السكان.

ولقد تفوقت الولايات ذات الكثافة السكانية المنخفضة مثل نورث داكوتا وساوث داكوتا وويست فيرجينيا على دول أخرى من خلال إدارة كل إمدادات اللقاحات الأولى تقريبًا.

ومن المتوقع حتى أن يتم تلقيح وست فرجينيا سكان الرعاية التمريضية بكلتا الجرعتين بحلول نهاية يناير، كما يقول ميشرا.

ولم تكن البنية التحتية الأمريكية جاهزة لمثل هذه الحملة

يقول الدكتور ميشرا إن حقيقة أن الولايات ذات الكثافة السكانية العالية مثل كاليفورنيا تتأخر في توزيع اللقاح تسلط الضوء فقط على حقيقة أن الخدمات اللوجستية انتهى بها الأمر إلى كونها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حملة التطعيم في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قد تكون المشكلة أوسع وقد تؤثر على البلد بأكمله.

وتشير حقيقة أن الدول تطلب دفعات جديدة من اللقاحات بعد عدم استخدام مخزونها بالكامل إلى وجود مشكلة أعمق في البنية التحتية الأمريكية، والتي لم تكن ببساطة جاهزة للتعامل مع حملة التطعيم الطموحة ، كما يقترح روتشمان.

ولا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى بنية تحتية لتوزيع اللقاحات يمكنها استيعاب نوع إطلاق اللقاح الضروري للاستجابة لأزمة صحية عامة كبيرة. لذلك ترى الدول تطلب المزيد من اللقاح (الذي تحتاجه) بينما تفشل أحيانًا في إعطاء كل الجرعات التي لديها وفقا لـ روتشمان.

وكانت ممارسة كبح نصف اللقاحات التي تم تسليمها سارية المفعول طوال شهر ديسمبر للحصول على ما يكفي من الأدوية للجرعات الثانية التي تتطلبها موديرنا و فايزر لتكوين المناعة.

ومع ذلك، ألغت إدارة ترامب هذا النهج منذ ما يقرب من أسبوعين ومع ذلك لم يتغير الوضع في العديد من الولايات.

بالإضافة إلى ذلك، استهلك البعض أقل من 50 في المائة من اللقاحات التي تم تلقيها ، لكنهم ما زالوا يطلبون المزيد.





ويقول روتشمان إن هذه المشكلة قد تكون مرتبطة بحقيقة أن اللقاحين المعتمدين في الولايات المتحدة يتطلبان شروطًا خاصة لتخزينهما ، وهو ما لا يساعد في الموقف مع الخدمات اللوجستية الفاشلة.

ويتطلب لقاح فايزر و بيو ان تك نظامًا صارمًا لدرجة الحرارة يتراوح بين -80 و -60 درجة مئوية (−112 و °76 درجة فهرنهايت) للتخزين ، بينما يحتاج لقاح موديرنا إلى درجة حرارة تتراوح بين -25 و -15 درجة مئوية (-13 و 5 درجات فهرنهايت).

وتم بالفعل التخلص من العديد من شحنات هذه اللقاحات بسبب انتهاك قواعد التخزين أثناء النقل وبعده.

ما الذي يمكن أن تفعله إدارة بايدن؟ ووعدت إدارة الحزب الديمقراطي بتلقيح 100 مليون أمريكي في أول 100 يوم لها.

ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هذا الهدف بمثابة معيار لفعالية سياسة بايدن - فقد وصل معدل التطعيمات عمليًا إلى مليون في اليوم في الأيام الماضية من إدارة ترامب وعملية Warp Speed ​​التي انتقدت بشدة.

ودعت بعض وسائل الإعلام بايدن بالفعل إلى زيادة هدفه إلى 200 مليون تطعيم خلال أول 100 يوم منذ أن كان سلفه قد أكد عمليا المعلم السابق.

ولكن ما الذي يمكن أن يفعله الديمقراطي لتحسين معدلات التطعيم بشكل أكبر؟ وصفت خطته المكونة من سبع نقاط للصحة العامة والاقتصاد بشكل غامض الجهود المبذولة لتزويد كل أمريكي بلقاح كورونا - كوفيد 19 مجانًا واستثمار حوالي 25 مليار دولار في تصنيعه وتوزيعه، لكنها كانت تفتقر إلى التفاصيل.





وتعتزم الإدارة الجديدة استخدام وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) لإقامة مراكز التطعيم المجتمعية وإطلاق برنامج صيدلي لإتاحة الدواء في المزيد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد، وفقا لاقتراح ميشرا.

ويشرح العالم بجامعة فاندربيلت قائلًا: "سيؤدي هذا إلى توسيع المجموعة الوطنية للقائمين بالتحصين ، وسيوفر بديلًا لنظام التوزيع في الدول ذات الأداء الضعيف".

ويبقى أن نرى ما إذا كانت شركة فايزر والبنية التحتية اللوجستية الفيدرالية قادرة على مواكبة مثل هذه المهمة الطموحة بعد التسبب في نقص اللقاحات في بعض الولايات على مدار الشهر ونصف الشهر الماضيين.





وهناك مشكلة أخرى من المحتمل أن تواجهها إدارة بايدن وهي استمرار مستويات عالية من تردد اللقاح في البلاد فيما يتعلق بضربة فيروس كورونا.





وأظهر الاستطلاع الوطني الأخير الذي أجرته مؤسسة غالوب الدولية أن 46 في المائة فقط من الأمريكيين كانوا مستعدين لتلقي ضربة بالكوع في بداية يناير بمجرد ظهور الفرصة.





وعلى الرغم من أن عدد المستعدين للتطعيم في اليوم الأول نما بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2020، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة.





ويُلاحظ تردد مماثل حتى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد تصبح المشكلة أكثر إشكالية في المستقبل، كما يشير روتشمان.





ولم يشر فريق الديمقراطيين حتى الآن إلى الكيفية التي ينوي بها التعامل مع هذا التحدي في المستقبل القريب.







