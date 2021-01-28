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رياضة

30 دقيقة.. الزمالك يتقدم بهدفين ويحكم قبضته على المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 08:03 م
يوسف اوباما
يوسف اوباما
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك ومصر للمقاصة بتقدم الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز. 

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الفريقين، واتجه لاعبي المقاصة نحو مرمى الزمالك في هجمة منظمة وحصلوا على ركلة حرة مباشرة من مكان مميز. 

وتعرض اشرف بن شرقي لاعب الزمالك الى اصابة خفيفة بعد التحامة مع عاصم سعيد في منتصف ملعب الفريق الأبيض. 

وفي لعبة مميزة من الزمالك توغل أشرف بن شرقي بين لاعب المقاصة، وبعد التحامه مع عاصم سعيد الذي تعرض لاصابة قوية منعته عن استكمال المباراة مبكرًا.

وسيطر الزمالك على مجريات الأمور، وحاول الوصول الى مرمى مصر المقاصة أكثر من مرة ولكن منعه الدفاع.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة توغل اشرف بن شرقي لاعب الزمالك ومرر كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن اقتنصها حارس المرمى محمد كوكو على مرتين.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد تمريرة طارق حامد النموذجية داخل منطقة جزاء مصر المقاصة.

وتصدى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك للكرة، وسدد الكرة في الزاوية اليسرى للحارس محمد كوكو ويتقدم للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة عن طريق ركلة الجزاء، ويرفع بن شرقي رصيده من الأهداف ليصبح في رصيده ثلاثة أهداف حتى الآن.

مرر فرجاني ساسي كرة مميزة في الدقيقة 21 من عمر المباراة بين لاعبي المقاصة، وتسلمها يوسف اوباما الذي وضعها بقدمه اليسرى في مرمى محمد كوكو ويعلن عن تقدم الزمالك بالهدف الثاني.


دخل نادي الزمالك بالتشكيل التالي:"
محمد أبو جبل في حراسة المرمى. 

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع. 

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط. 

أشرف بن شرقي في الهجوم. 

بينما دخل المقاصة بهذا التشكيل:"

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي 

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