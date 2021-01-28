محمود حجازي يشارك متابعيه بـ صورة من فيلم "في عز الضهر"

نشر النجم محمود حجازي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من كواليس فيلم في عز الضهر".





وعلق محمود حجازي علي الصورة قائلا: "صوره في عز الضهر".





يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وشارك ‏في ‏المسلسل، ‏محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.

وتدور أحداثه حول «جريمة قتل» تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون في إحدى ‏الشركات التي ‏يمتلكها ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎



