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فن

محمود حجازي يشارك متابعيه بـ صورة من فيلم "في عز الضهر"

الخميس 28/يناير/2021 - 09:22 م
كواليس عز الضهر
كواليس عز الضهر
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محمد بدران
نشر النجم محمود حجازي، صورة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من كواليس فيلم في عز الضهر".

وعلق محمود حجازي علي الصورة قائلا: "صوره في عز الضهر".

يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وشارك ‏في ‏المسلسل، ‏محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.
 
وتدور أحداثه حول «جريمة قتل» تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون في إحدى ‏الشركات التي ‏يمتلكها ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

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