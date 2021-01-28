لا صلاة بعد الوتر .. الإفتاء توضح حكم أداء الصلاة الفائتة في هذا التوقيت

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة



كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها





من جانبه قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.