مدير رواد 2030: المشروع ينشر فكر ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات للشباب

قالت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن المشروع تم إنشاءه تحت مظلة الوزارة، والهدف منه هو نشر فكر ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات خاصة بالشباب.





وتابعت: المشروع يضم 3 محاور رئيسية، أولهم محور التعليم حيث اطلق المشروع 3 مبادرات هامة للغاية، بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال تنفيذ محاور المشروع.





وأضافت غادة خليل، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكستر نيوز"، أن المشروع استطاع أن يساهم في توفير العديد من الخدمات والتي تضمنت منح تعليمية والحصول على درجة الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، معقبة: المشروع اطلق دبلومة أيضا وهي أقل من الماجستير.





وأردفت أن محور التوعية بدأ بمبادرة ابدأ مستقبلك" مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى طرح افكار للشباب منذ الدراسة في المدارس، وانتشرت على مستوى الجامعات في 8 جامعات إلكترونيًا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تضمنت جامعات منها، كفر الشيخ، ومطروح، والأقصر، وبنها، والوادي الجديد.





واختتمت أن المشروع لديه 9 حاضنات أعمال للشركات الناشئة، تقدم تمويلا وفقا للتخصصات.