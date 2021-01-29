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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الاسباني والدوري الفرنسي  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 
بلد الوليد X هويسكا - 10:00 مساء -  beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 
 
تورينو X فيورنتينا - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 
شتوتجارت X ماينز - 9:30 مساء 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 
 
أولمبيك ليون X بوردو - 10:00 مساء -  beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي 
 
عجمان X الظفرة - 3:30 عصرا -  أبو ظبي الرياضية

حتا X الوحدة - 3:30 عصرا -  أبو ظبي الرياضية
 
الجزيرة X النصر - 6:15 مساء -  أبو ظبي الرياضي

مواعيد مباريات الدوري المصري 
 
سيراميكا X الجونة - 2:30 عصرا -  أون تايم سبورت

وادي دجلة X أسوان - 2:30 عصرا -  أون تايم سبورت

الإنتاج الحربي X المصري البورسعيدي - 5:00 مساء -  أون تايم سبورت
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