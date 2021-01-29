مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الاسباني والدوري الفرنسي
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
بلد الوليد X هويسكا - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو X فيورنتينا - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X ماينز - 9:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أولمبيك ليون X بوردو - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
عجمان X الظفرة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية
حتا X الوحدة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية
الجزيرة X النصر - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضي
مواعيد مباريات الدوري المصري
سيراميكا X الجونة - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت
وادي دجلة X أسوان - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت
الإنتاج الحربي X المصري البورسعيدي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت