الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-1-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.
وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.17جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الذهب اليوم الجمعة 29 يناير 2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.17جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الذهب اليوم الجمعة 29 يناير 2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
أسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.