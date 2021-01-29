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اقتصاد

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-1-2021

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:13 ص
أسعار العملات الاجنبية
أسعار العملات الاجنبية بمستهل تعاملات الجمعة
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علياء فوزى
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلي.

وسجل سعر صرف الدولار في مستهل تعاملات اليوم 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم
سجل سعر اليورو 18.88 جنيه للشراء و19.17جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.39 جنيه للشراء و 21.68 جنيه للبيع .

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وسجل الفرنك السويسرى 17.56 جنيه للشراء و 17.78جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية 1.86 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .

أسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة

وسجل ين يابانى نحو 15.03جنيه للشراء و 15.21 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع.

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