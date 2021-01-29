جدول أئمة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام اليوم

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، عن الجدول اليومي لإمامة الفروض في الصلوات بالمسجد الحرام.





وذكرت رئاسة الحرمين، أن صلاة الفجر أم المصلين فيها الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، وسيؤم المصلين في صلاة الظهر، الشيخ فيصل بن جميل غزاوي.





بينما يؤم المصلين في صلاة العصر، الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، ويؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.





صيانة دورية لكسوة الكعبة

وقامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.



ووفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى (٢٦) عامًا، وإن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء الثوب والحلقات المثبتة له.

