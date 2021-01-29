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فن

بـ ملابس رياضية.. منة فضالي تتألق داخل الجيم في أحدث ظهور

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:16 ص
منة فضالي
منة فضالي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بمجموعة من الصور لها من داخل الجيم.
وظهر منة فضالي من داخل الجيم مرتدية ملابس رياضية وعلقت قائلة: "العودة".

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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