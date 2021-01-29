جهاز مدينة 6 أكتوير ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات.. صور

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على المخالفات والتعديات بعدة مناطق شملت الأحياء (١٠ - ١٢ - ٢ - ٧)، ومنطقة الحصرى، والمنطقة الصناعية الثالثة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.
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وأضاف رئيس الجهاز، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات والاشغالات بتلك الأحياء والمناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار المتابعة والرصد لمنع عودة المخالفين.
وأكد المهندس شريف الشربينى، استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والاشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذا للقانون، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
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وأضاف رئيس الجهاز، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات والاشغالات بتلك الأحياء والمناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار المتابعة والرصد لمنع عودة المخالفين.
وأكد المهندس شريف الشربينى، استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والاشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذا للقانون، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.