ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوير ينفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة التعديات.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:34 ص
ازالة التعديات بمدينة
ازالة التعديات بمدينة السادس من اكتوبر
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ حملة  مكبرة على  المخالفات والتعديات بعدة مناطق شملت الأحياء (١٠ - ١٢ - ٢ - ٧)، ومنطقة الحصرى، والمنطقة الصناعية الثالثة، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة.

أقرأ ايضا..الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-1-2021


وأضاف رئيس الجهاز، إن الحملة أسفرت عن إزالة جميع التعديات والاشغالات بتلك الأحياء والمناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، واستمرار المتابعة والرصد لمنع عودة المخالفين. 
                                    
وأكد المهندس شريف الشربينى،  استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والاشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها وأنه  لا تهاون مع المخالفين  تنفيذا للقانون، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محاضر لمقاهٍ ومصادرة تكاتك.. حملات لرفع الإشغالات وضبط المخالفات في 4 مدن جديدة

هاني يونس: 4 مدن جديدة تواصل شن حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات

رئيس دمياط الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الموقف الغربى لسيارات الأجرة

رئيس مدينة دمياط الجديدة يقود حملة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالمنطقة الصناعية

حملة ليلية لرفع الإشغالات بدمياط الجديدة .. شاهد

رئيس جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه عن المخالفين بالمدينة

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

سميرة سعيد تنعى محمد الصغير: وداعا أهم مصفف شعر في العالم العربي

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحمد عيد عبد الملك لـ مصطفى محمد: الزمالك اللي بيعمل النجوم

بعد مطالب بالتوزيع العادل.. بريطانيا تمتنع عن إعلان عدد لقاحات كورونا

Advertisements

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور