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ديني

خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والحرم النبوي.. بث مباشر

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:19 ص
خطبة وصلاة الجمعة
خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والحرم النبوي.. بث مباشر
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محمد شحتة
بثت فضائية القرآن الكريم والسنة النبوية، بث مباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، عن الجدول اليومي لإمامة الفروض في الصلوات بالمسجد الحرام.

وذكرت رئاسة الحرمين، أن صلاة الفجر أم المصلين فيها الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، وسيؤم المصلين في صلاة الظهر، الشيخ فيصل بن جميل غزاوي.

بينما يؤم المصلين في صلاة العصر، الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة، ويؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء الشيخ ياسر بن راشد الدوسري.

صيانة دورية لكسوة الكعبة
وقامت إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة المشرفة ليحتفظ برونقه، إضافة إلى تثبيت أطرافه.

ووفقا للخطة التشغيلية والفنية للإدارة  يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى (٢٦) عامًا، وإن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء الثوب والحلقات المثبتة له.

ويتم شد الثوب على الحلق والحبل خاصة بعد نزول الأمطار لأن الثوب يحتاج إلى شد، وصيانة ونظافة، مع عمل صيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني، ويتم تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.

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