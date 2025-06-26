بدء أعمال رصف الشوارع الداخلية بمساكن الحزب فى بورفؤاد .. صور

بدأت اليوم أعمال رصف الطرق الفرعية بمنطقة مساكن الحزب فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ببلاط الإنترلوك، تمهيدًا لرصف الطرق الرئيسية بطبقات الأسفلت السطحية.

جاء ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد لتطوير شبكة الطرق بمدينة بورفؤاد، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد

بدء أعمال رصف الشوارع الداخلية بمساكن الحزب فى بورفؤاد

وتشمل الأعمال تنفيذ رصف الطرق الداخلية، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة.

و تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا.

كما تشمل الأعمال المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.