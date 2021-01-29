خطبة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.. بث مباشر

تبث الفضائية المصرية الأولى، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





و ينقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطه في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتنقل علي شاشة القناة الأولي والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وحول موضوع خطبة الجمعة ، صرح وزير الأوقاف أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره ، والعمل على تقدمه وازدهاره ، وقضاء حوائج أهله ، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء.





وأكد أن التاريخ يسجل دائما بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها ، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه ، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء ، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.





وشدد على أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني ، وقد قالو : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء .















