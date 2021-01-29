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ديني

خطبة الجمعة من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.. بث مباشر

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:49 ص
مسجد الشرطة بالقاهرة
مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة
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محمد شحتة
تبث الفضائية المصرية الأولى، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع  الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

و ينقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطه في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتنقل علي شاشة القناة الأولي والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، ويتلو قرآن الجمعة  القارئ الشيخ  هاني عبدالعزيز الحسيني ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف.

وحول موضوع خطبة الجمعة ، صرح  وزير الأوقاف أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره ، والعمل على تقدمه وازدهاره ، وقضاء حوائج أهله ، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء.

وأكد أن التاريخ يسجل دائما بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها ، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه ، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء ، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.

وشدد على أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني ، وقد قالو : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء .




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