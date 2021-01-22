التضحية لأجل الوطن.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بالمساجد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 29/ 1/ 2021م لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره ، والعمل على تقدمه وازدهاره ، وقضاء حوائج أهله ، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء.





وأكد أن التاريخ يسجل دائما بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها ، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه ، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء ، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.



