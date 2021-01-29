محافظ أسيوط: تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين حول فيروس كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة مفاجئة سير العمل بمستشفي المبرة للتأمين الصحي واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن منصور مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي والدكتور منتصر عبدالفتاح أستاذ العناية المركزة ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالمستشفى.





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حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض أقسام المستشفى واستمع إلى شرح من الدكتور أيمن منصور مدير المستشفى لسير العمل والتعامل مع المرضى وخاصة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ وحالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أوعزلهم منزليًا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وشاهد المحافظ اجراءات التعقيم والتطهير داخل المستشفى.





كما تابع المحافظ سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الاكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة مؤكدًا على استمرار جولاته على المستشفيات المركزية والعامة ومتابعة سير العمل بمنظومة الأكسجين وتوافر الاحتياجات اللازمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.



