استقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية في ثاني أيام نوة الكرم.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع صباحا، بعد الأمطار التي شهدتها المدينة أمس في أول أيام نوة الكرم والتي تستمر لسبعة أيام.





وشهدت الشوارع والمحاور الرئيسية وعلى رأسها الكورنيش وشارع أبوقير والطريق الساحلي، سيولة مرورية وانتظام في حركة السيارات على أغلب المحاور.







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وشهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، تساقط أمطار متوسطة إلي غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة.







ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة الكرم التي تبدأ اليوم وتستمر لمدة ٣ أيام.





ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.





يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.





وتتعرض الإسكندرية الان لنوة الكرم، والتي سميت بهذا الاسم بسبب هطول الأمطار الغزيرة علي المدينة، كما تهب النوة يوم 28 يناير من كل عام وقد يتغير موعدها بسبب التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.





وتتوقع الأرصاد الجوية أن تهب النوة علي محافظة الإسكندرية يوم الخميس الموافق 28 يناير، حيث تستمر ٧ أيام علي المدينة، حيث تشهد المحافظة خلالها تساقط أمطار من متوسطة إلي غزيرة، كما تكون الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة مما يتسبب في اضطراب البحر المتوسط.