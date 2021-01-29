ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
بدأت بعثة النادي الأهلي في التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا للمغادرة إلي العاصمة القطرية الدوحة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وتغادر بعثة الأهلى ،بعد قليل، علي متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل بعثة النادي، حيث من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة على متن رحلة خاصة تسيرها مصر للطيران، وسط اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة القاهرة، متوجهًا للعاصمة القطرية الدوحة للاستعداد للمباراة الأولى للأهلي في مونديال الأندية، ويشارك الأهلي في المونديال بصفته بطل افريقيا، فيما يشارك الدحيل بصفته مستضيف البطولة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أكد سلبية مسحة اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث أجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية خلال الساعات الماضية، قبل رحلة قطر.

وَيستهل الأهلي مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبيه للحديث عن بعض الأمور الفنية الإيجابي منها والسلبي على مستوى الفريق استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.
بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور
بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور
بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور
بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور
بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور
بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور
بعثة الأهلى تتوافد على مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر.. صور
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تراجع أبي أحمد.. هل تتوقف انتهاكات أثيوبيا على الحدود السودانية؟

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

ماذا يفعل من فاتته صلاة الظهر وحان وقت العصر.. الإفتاء ترد

دولة تعاقب رجلين مثليين بـ77 جلدة.. تفاصيل

فيديو جراف.. أشهر الفنانين ضحايا الأخطاء الطبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها