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محافظات

توقيع عقود تحسين فرص العمل بصناعة البناء والأخشاب في أسيوط

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إنه تم توقيع عقود مشروع تحسين فرص العمل بين جهاز تنمية المشروعات بأسيوط والنقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب بمنحة قدرها 2 مليون جنيه لتوفير 350 فرصة عمل بمركز ديروط وقراه في إطار أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات والتي تبلغ إجمالي المنحة المخصصة لأسيوط منها 107 مليون جنيه وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة.


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وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع يأتي ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة لأبناء المحافظة من خلال تحقيق عدد من فرص العمل التي تساهم في تحسين المستوى الاقتصادي لهم من خلال التشبيك مع كافة الجهات وخاصة منظمات المجتمع المدني لافتًا أن المشروع يوفر لأبناء مركز ديروط وقراه 350 فرصة عمل من خلال حزمة من التدريبات على المهارات الحياتية وريادة الأعمال علاوة على تنفيذ مجموعة من التدريبات على الحرف اليدوية والمهن في مجالات تركيب السيراميك والبلاط ، التبريد والتكييف ، النقاشة ، أعمال البناء والمحارة ، التوصيلات الكهربائية ، السباكة  وغيرها من الحرف المرتبطة بأعمال البناء والتشييد.

أشار رميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط أن توقيع عقود مشروع تحسين فرص العمل تم بحضور المهندس عبدالمنعم الجمل أمين عام النقابة العامة للعاملين بصناعه البناء والأخشاب يقيمة 2 مليون جنيه ويأتي ضمن المنحة المقدمة لجهاز تنمية المشروعات من الأتحاد الأوروبي والمخصص للمحافظة منها مبلغ (107) مليون جنيه جارى تنفيذها مع عدد من الجهات الشريكة من خلال استهداف شريحه الشباب من عمر 18  : 29 سنة لاكسابهم المهارات اللازمة للعمل بالمهن والحرف المرتبطة بالبناء والتشييد لخلق عمالة مدربة ومؤهلة للالتحاق للعمل بتلك المهن. 

وأضاف المهندس عبدالمنعم الجمل أمين عام النقابة العامة للعاملين بصناعه البناء والأخشاب بأن العقد الموقع مع الجهاز يمثل إضافة للنقابة يتم من خلالها المساهمة مع جهود الدولة في خلق وتيسير فرص العمل تفعيلًا لمشاركة النقابة في مبادرة حياة كريمة وإعمالًا لدور النقابة في القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية.

جدير بالذكر أن المنحة بدأ العمل بها بداية شهر يونيو 2020 من خلال توقيع عقود بقيمة 55 مليون جنيه لأنشطة تحسين البنية الأساسية مع محافظة أسيوط والمديريات الخدمية كجهات وسيطة.
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