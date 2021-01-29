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فن

رزان مغربي تحاور عمرو الليثي.. اليوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:45 م
عمرو الليثى ورزان
عمرو الليثى ورزان مغربى
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محمد نحلة
 تحاور رزان مغربي  عمرو الليثي علي كرسي الضيف في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس وتذاع علي جزئين في العاشرة مساء اليوم الجمعة وغدا السبت علي شاشة قناة الحياة.

وتحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول. 

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا، والسر الذي تخفيه عن علاقتها بأحمد السقا ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائه.

والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج. 

واحد من الناس يعرض علي شاشة الحياة وتذاع علي جزئين غدا الجمعة والسبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة.
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