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حوادث

وزير الداخلية ووزير الأوقاف و مفتى الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:05 م
وزير الداخلية يؤدى
وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة
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مصطفى الرماح

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بأداء صلاة الجمعة اليوم الموافق 29 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفضيلة الدكتور / شوقى علام مفتى الجمهورية ، واللواء/ خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

حيث ألقى الخطبة فضيلة الدكتور / وزير الأوقاف وتناول خلالها " التضحية فى سبيل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء " ، وأكد فضيلته أن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ، ورفعته، وحفظه.. وللتضحية من أجل الوطن صور متعددة، أعلاها وأشرفها التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه وإستقراره ، والعمل على تقدمه وإزدهاره،  إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها .. كما تناول فضيلته مكانة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن موجهًا التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما وجه التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن ، موجهًا التحية للمصابين من رجال الشرطة والقوات المسلحة .

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية ، لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن ، كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم فى أداء واجبهم نحو وطنهم.

سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يجعل مثواهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وزير الداخلية ووزير الأوقاف و مفتى الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة
وزير الداخلية ووزير الأوقاف و مفتى الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة
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