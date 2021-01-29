تضامن الإسكندرية: تأهيل وفرش 26 منزلا في قرى العامرية

أعلنت دكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ووكيل الوزارة، عن تقيم الدعم ل26 منزل في قريتي الكرنك وأبوسمبل مركز العامرية بالإسكندرية.





وأشارت جلالة إلى أن هذا الدعم يأتي استمرارًا لجهود المديرية مع جمعية الاورمان لمتابعة ورفع كفاءة وتأهيل وفرش ٢٦ منزل في قريتى الكرنك و أبوسمبل.





أقرأ أيضًا:





وأضافت إنه تم تشكيل لجنة لحصر ومعاينة من المديرية ومندوب جمعية الاورمان لمتابعة المنازل التي بحاجة الي إعادة تأهيل وفرش.





يأتي ذلك في إطار جهود دعم للتنمية والمشاركة والمسؤولية المجتمعية للقري الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة المنازل المتهالكة وتوفير حياة كريمة وقيام المجتمع الأهلي بدوره لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجا.





يذكر أن الدكتورة ماجدة جلالة، وجهت بالتحرك العاجل وعمل التدخلات اللازمة بمساعدة الأسرة التي كانت تعيش داخل ماسورة صرف صحي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما تم نشره عن الحالة الإنسانية لأسرة تحتمى بماسورة كبيرة بالشارع.





وأشارت جلالة إلى أنه بالتعاون مع المجتمع المدني قامت جمعية خليك إيجابي بالتحرك والعمل على تلبية الاحتياج العاجل لهذه الأسرة لمسكن بالتعاون مع فاعل خير الذي استأجر شقة للأسرة، مع العمل على توفير الضروريات اللازمة لهم وجار العمل على تقديم الخدمات الضمانية للأسرة مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني لحماية هذه الأسرة ودعمها اجتماعيا" واقتصاديا" وصحيا".





وتواجدت عربة متنقلة تابعة للصندوق ومديرية التضامن الاجتماعي ومبادرة إحنا معاك لتوفير حياة كريمة لكل الأطفال وقدمت بعض المساعدات العاجلة للأسرة.





وقال بهاء ناجي مسئول أحد الجمعيات الخيرية بالمنطقة، إن مسئولين من صندوق تحيا مصر حضروا إلى الشقة التي وفرناها لباسم، وأخبرونا بتوفير شقة بمنطقة بشاير الخير، غرب المحافظة.





وأضاف أن المسئولين أخبروه بأنه سيتم نقل باسم وأسرته إلى أحد مساكن الإيواء حتى استيفاء الأوراق وبعدها سيتم تسليمه الشقة، فضلًا عن إيجاد فرصة عمل مناسبة بمدينة بشاير الخير.



