طلبات التصالح في الغربية تتخطى ١٤٨ ألفا بإجمالي مليار جنيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٤٨ ألفا و٦٣٩ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٢ مليونا و ٤٤٤ ألف جنيه حتي اليوم الجمعة.

وأوضح رحمي أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول (١٨٦٢) طلب ، ورفض (٣٠١) طلب، وجاري فحص (١٤٦٤٧٦) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.





وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ٣ /٢٠٢١، موضحا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





كما تابع محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم تحرير محاضر لـ (١٠٥) مواطن وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح معهم جميعًا بإجمالي مبلغ ٥٢٥٠ جنيه يوم الجمعة ٢٩ يناير ٢٠٢١ م .





كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض (١١) سوق، (٧) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع (٢) مركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.





يُذْكَر أنه تم تحرير (١٨٦٣) محضر لأفراد و(٤٢) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض (٢٠١) سوق، (٨١) فرح ومأتم وغلق وتشميع (٢٤٥) مركزًا للدروس الخصوصية خلال الأسبوعين الماضيين.



