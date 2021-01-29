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أخبار العالم

السعودية تسجل 267 إصابة جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:41 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 253 حالة إضافية، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 367.543 حالة، من بينها 2169 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 355 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 359.006 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6368 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.67%، ونسبة الحالات النشطة 0.59%، ونسبة الوفيات 1.73%، وذلك وفقا لما نشرته عكاظ.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (89)، المنطقة الشرقية (70)، منطقة مكة المكرمة (49)، منطقة عسير (12)، منطقة القصيم (7)، منطقة الباحة (7)، منطقة حائل (7)، منطقة المدينة المنورة (6)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة نجران (5)، منطقة الجوف (4)، منطقة جازان (3)، منطقة تبوك (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (51)، جدة (21)، الظهران (17)، بقيق (14)، مكة المكرمة (12)، الدمام (12)، الهفوف (11)، الطائف (10)، حوطة سدير (6)، الخرج (6)، المبرز (6)، حائل (5)، بللسمر (5)، الدلم (4)، بلجرشي (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (50)، جدة (32)، بقيق (22)، مكة المكرمة (14)، الظهران (11)، حائل (9)، المجمعة (9)، القطيف (6)، الخرج (6)، المدينة المنورة (5)، أبها (5)، حوطة بني تميم (5)، الهفوف (4)، القويعية (4).
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