ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الري: المركز الثقافي الافريقي بأسوان يستقبل الزوار

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:36 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
استقبل المركز الثقافي الأفريقي بأسوان الزوار لمشاهدة مقتنيات المركز وقاعاته المميزه وتراث دول حوض النيل وتاريخ بناء السد العالى وخزان اسوان، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية . 

وكانت هناك عمليات تعقيم وتطهير مشدده ومستمره بالمركز وذلك في اطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وتعليمات المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان اسوان  وباشراف المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل  لمختلف اروقة المركز الثقافي الإفريقي وقاعاته المختلفه والمكاتب الاداريه من أجل اتخاذ التدابير الإحترازية اللازمه للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما حرصت المهندسه ايرين فايز  علي استمرار عمليات التعقيم والتطهير المشدده لجميع اروقة المتحف ومختلف جوانبه من اجل مجابهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالمتحف مع التشديد علي اتباع كافة الإجراءات الإحترازيه اللازمة للوقايه بصفة يوميه.

الري: المركز الثقافي الافريقي بأسوان يستقبل الزوار
الري: المركز الثقافي الافريقي بأسوان يستقبل الزوار
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها