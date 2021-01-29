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فن

اخبار الفن .. وفاة محمد الصغير وأشرف صالح .. تعرف على زوجة رياض الخولي الفنانة المعتزلة .. قصة اغتصاب منار حمزة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:22 م
محمد الصغير
محمد الصغير
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:


يحتفل الفنان رياض الخولى بعيد ميلاده الـ 68 والذى قدم العديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما والدراما. 


شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله منذ قليل بعد إصابته بفيروس كورونا . 


توفى منذ قليل الفنان أشرف صالح بعد صراع مع المرض، وأعلن الفنان منير مكرم عن رحيل الفنان القدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 


أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.


أثارت المطربة منار حمزة حالة من الجدل الواسع منذ ساعات قليلة بعد إعلان مطالبتها بحقها فى ميراث الفنان الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم مؤكده زواجها منه وبيعه الفيلا الخاصة به لها. 


حالة من الجدل الواسع أثارتها المطربة اللبنانية منار حمزة بعد إعلان زواجها من الفنان الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم وأنها تبحث عن حقوقها فى ميراثه الشرعى فضلا عن أنها تؤكد على وجود مستندات تمتلكها خاصة ببيع الفيلا الخاصة بالفنان الراحل لها. 
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