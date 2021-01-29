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فن

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:12 م
جنازة محمد الصغير
جنازة محمد الصغير
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أحمد إبراهيم - عدسة \محمد المنشاوى - عمرو سيد
شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله منذ قليل بعد إصابته بفيروس كورونا . 

وحرص عدد من الفنانين على التواجد فى جنازة  محمد الصغير وتشييع الجثمان منهم أمير كرارة والمخرج عمرو عرفة. 

وبدا على نجل الفنان أحمد السقا "ياسين السقا" حالة من الحزن الشديد وانهار فى البكاء على رحيل جده محمد الصغير

وكان وصل منذ قليل جثمان الراحل محمد الصغير الى مسجد السلطان حسين والذى من اجل صلاة  الجنازة وذلك بعد ان وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمه". 
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور
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