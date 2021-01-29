بتكلفة ٢١٠ ملايين جنيه .. رصف ١٥ طريقا في مراكز ومدن البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، التنسيق بين جميع مسئولي الطرق والنقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق ومتابعة المشروعات المنفذة لسرعة الانتهاء منها وتيسير الحركة المرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار المحافظ، إلى أنه جار تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة طرق محافظة البحيرة طبقًا للبروتوكول المُوقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى باعتمادات 210 مليون جنيه وسرعة نهو المشروعات قبل 30/6/2021.





وبلغت نسب التنفيذ 76% بإجمالى أطوال 96 كم لعدد 15 طريق ( 70% من الطرق الجارى تنفيذها طرق رئيسية تربط المراكز بعضها ببعض وتمس عدد كبير من مستخدمى الطرق و 30% داخل المدن ) والجاري تنفيذها طبقا لأعلى المواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق والكبارى وبأطوال متفاوتة لكل مشروع حيث تم الآتي:-

- رصف طريق ترعة الحاجر بطول 10كم

- رصف طريق جسر مصرف الخيرى بطول 4.45كم

- رصف شوارع بمدينة دمنهور بطول 2.1كم

- رصف طريق أرمانيا / القصاصين بطول 4كم

- رصف طريق ايتاى / شبراخيت بطول 10كم

- رصف طريق بر ايمن النوبارية بطول 12كم

- رصف طريق المحمودية / أبوحمص بطول 10كم

- رصف طريق دمنهور /ادكو بطول 27 كم الطبقة السطحية

- رصف طريق منشية الأوقاف بطول 6وكم

- رصف شوارع بمدينة كفرالدوار

- رصف شوارع بمدينة الدلنجات بطول 2كم مزدوج

- رصف طريق مصرف عبدالحق بطول 2كم

- رصف شوارع بمدينة شبراخيت بطول 1كم

- رصف شوارع بمدينة حوش عيسى بطول 2كم

- رصف طريق كنج عثمان بكفر الدوار بطول 1كم

بالإضافة إلى قيام الهيئة خلال الأسبوع الماضي بإجراء أعمال الصيانة والتى شملت الآتي:-

- تركيب علامات على الطريق الدولي الساحلى

- رفع الأتربة من كوبرى الكركون ومن جانب الحاجز الخرسانى بالطريق الدولى

- عمل خلطة اسفلتية وترميم حفرة وفاصل كوبرى بالطريق الدولى

- تركيب علامات وتامين كوبرى أبو حمص على الطريق الطريق الزراعى

- مسح طبنات وإزالة مخلفات بالطريق الزراعى وطريق دمنهور / حوش عيسى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠ م لأعمال رصف الطرق وتنفيذها على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

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