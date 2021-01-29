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رياضة

وزير الرياضة يتابع سباقات الهجن المقامة بشرم الشيخ

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:26 م
وزير الرياضة يتابع
وزير الرياضة يتابع سباقات الهجن
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ريهام بكير
يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات سباق الهجن المقامة بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتنظيم من الاتحاد المصرى للهجن، ودعم اتحاد الهجن الإماراتى. 

وتعود سباقات الهجن مرة أخرى بشرم الشيخ بعد توقف بسبب جائحة كورونا، وذلك بهدف تشجيع رياضة الهجن فى مصر من خلال إقامة سلسلة سباقات هجن شهرية على مضمار ميدان السباقات بشرم الشيخ.

ووجه وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء محمد فتحي بمتابعة السباقات المقامة بمضمار الهجن، والتنسيق والمساهمة في تلبية احتياجات المشاركين.

وتقام السباقات في الفترة 28-30 يناير الجاري بمشاركة نحو 1070 من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية والوادى الجديد، و الأقصر وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان في تجمع رياضي كبير.
وزير الرياضة يتابع سباقات الهجن المقامة بشرم الشيخ
وزير الرياضة يتابع سباقات الهجن المقامة بشرم الشيخ
وزير الرياضة يتابع سباقات الهجن المقامة بشرم الشيخ
وزير الرياضة يتابع سباقات الهجن المقامة بشرم الشيخ
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