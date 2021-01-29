عمل إرهابي.. إسرائيل تعلق على انفجار قرب سفارتها في الهند

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مسئول إسرائيلي أن تل أبيب تتعامل مع الانفجار الصغير قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي كحادث إرهابي.





وفي وقت سابق أفادت قناة "NDTV" الهندية بأن انفجارا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، دون وقوع أي إصابات.





وأكدت الشرطة أن انفجارا وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية مما أدى إلى تضرر سيارات كانت متوقفة في المكان.





وقالت شرطة إن "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإثارة حالة من الهرج".





وبحسب التقارير الأولية لم يؤد الانفجار إلى وقوع إصابات، فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف وطوقت مكان الحادث.



