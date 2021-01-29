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الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:20 م
الرئيس السيسى يتفقد
الرئيس السيسى يتفقد
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محمد عبد المنعم
الرئيس السيسى يتفقد
مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة ومنطقة محور الحضارات
احياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الاوتوستراد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات. 

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الاعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة واحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الاوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى اطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات. 

كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والاهالى إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم ايضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى اطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من ارث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الاثرية. 

وقد توقف  الرئيس لمناقشة المسؤولين والمشرفين في بعض مواقع العمل موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ ونهو الاعمال وفق اعلي المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعه بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلًا علي المواطنين.
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
الرئيس السيسي يتفقد عددًا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى .. يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير
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