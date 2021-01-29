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رياضة

مهاجم جالاتا سراي يطير لـ إنجلترا للانضمام لـ وست بروميتش ألبيون

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد سام ألاراديس، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنهم توصلوا لاتفاق لضم السنغالي مباي دياني مهاجم فريق جالاتا سراي التركي.

جدير بالذكر أن دياني هو المهاجم الأول لجالاتا سراي وسجل معهم 11 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال ألاراديس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام فولهام غدًا في الدوري الإنجليزي، أن ألاراديس في طريقه لإنجلترا للانضمام لـ وست بروميتش في الساعات القليلة المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لجالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي لـ جالاتا سراي.
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