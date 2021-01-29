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رياضة

الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:02 م
جانب من تدريبات
جانب من تدريبات
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نانسي القاضي
خاض لاعبو فريق الكرة بالإسماعيلى المران الرئيسي، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة بيراميدز غدا السبت باستاد الإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على خوض لاعبي الخط الدفاعي تدريبات منفردة تحت قيادة أحمد العجوز حول سبل تجنب ارتكاب أخطاء في المناطق القريبة من المرمى بجانب كيفية الحد من خطورة الكرات العرضية باعتبارها أحد أهم أسلحة الفريقين.

وشهد المران حضور المهندس أحمد عثمان وعماد سليمان عضو اللجنة الفنية.

كما تطرق المران لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم وأدي باقي اللاعبين تدريبات تحت إشراف عطية صابر المدرب المساعد.

وقام وجيه عبد الحكيم بتدريبات منفردة بالجري حول الملعب واختتم المران بتقسيمة تم خلالها الوقوف على تنفيذ مجموعة من الجمل الخططية إضافة لتصحيح بعض الأخطاء.

وعقد أحمد العجوز المدير الفني للفريق، جلسة مع محمود عبدالعاطي دونجا وإيري بابل قبل اللقاء الهام والمرتقب.
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