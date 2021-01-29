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رياضة

قبل مواجهة بيراميدز .. رسالة عاجلة من اللجنة الفنية للاعبي الدراويش

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:20 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
حرص أعضاء اللجنة الفنية لنادي الإسماعيلي على عقد اجتماع تحفيزي مع اللاعبين على هامش المران الختامى للفريق.

ويستضيف الدراويش منافسه بيراميدز غدا السبت باستاد الإسماعيلية ، فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وأكد أعضاء اللجنة التي تضم كل من “الفاكهة” على أبوجريشة وعماد سليمان أحد أبرز نجوم الدراويش على مدار تاريخه إضافة للمهندس مدحت الوردانى ضرورة بذل كل لاعب أفضل ما لديه فى الملعب ، سعيا لحصد الانتصارات وتعديل مسار الفريق بمسابقة الدورى ، نحو ما يرضى طموحات الجماهير العريضة فى كل بقاع الجمهورية.

وطالبت اللجنة اللاعبين بالتركيز وعدم الإنشغال بأي أمر سوى العمل على تحسين النتائج ، لافتين إلى ثقتهم اللامحدودة فى قدراتهم على تخطى مرحلة تراجع النتائج.

وشددت اللجنة على أنه لن يكون هناك مكان لأى لاعب لن يقاتل من أجل قميص الفريق الذى يتمناه أى لاعب ارتدائه ، نظرا لحجم وجماهيرية النادى فى مصر والوطن العربى والقارة السمراء.

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