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معيط: رغم كورونا حلينا مشكلة المعاشات بتكلفة 36 مليار وزادت 14%

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:57 م
محمد معيط
محمد معيط
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أسامة علي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة المصرية لم تتأثر بأزمة كورونا بسبب قوة الاقتصاد، معقبا:" كل احتياجات المواطن متوفرة فى الأسواق".

وأضاف معيط، خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، رغم أزمة كورونا، مصر استطاعات،على سبيل المثال حل مشكلة "المعاشات" بتكلفة 36 مليار جنيه، إضافة إلى زيادتها 14%، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60% لدعم محدودي الدخل،وزيادة المرتبات، معقبا:" الدول بره عملت العكس".

وأضاف وزير المالية قائلا:" كان ممكن ما يتخدش قرار الإصلاح الاقتصادى لأنه كان قاسى"، لكن الرئيس صمم على تنفيذه وراهن على الشعب المصرى.

وكان قال معيط إنه لولا بدء تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي" كانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".

وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية. 

أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل الدولة من السياحة.
 
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