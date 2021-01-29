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أخبار العالم

الجيش الليبي يحذر من مخطط لتفجير مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:34 م
الجيش الليبي يحذر
الجيش الليبي يحذر من مخطط لتفجير مقر بعثة الأمم المتحدة
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قسم الخارجي

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري من معلومات تفيد بتخطيط مليشيات لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الامم المتحدة في طربلس.

وقال المسماري في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" إن الميليشيات التكفيرية المتطرفة تستمر في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية وذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الازمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وانهم خارج اي تسوية للازمة.

وتابع البيان "رصدنا وبناء على معلومات موثوقة ان المليشيات التي يرأسها المدعو (البقرة ) وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الامم المتحدة في طربلس بحي جنزور وإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط".

وأضاف المسماري "ندعو كافة المواطنيين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنيين عامة وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وافراد".

في وقت سابق، أعلن الجيش الليبي  انتهاك  طائرة مسيرة أجنبية للمجال الجوي للبلاد شرق مدينة سرت يوم أمس الخميس، محذرا من تصرفات معادية من قبل أطراف تسعى لإفشال التسوية السياسية في ليبيا.

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