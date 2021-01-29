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اقتصاد

وظائف جديدة في البترول.. شركة بوتاجاسكو تكشف تفاصيل منشور الـ فيس بوك

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:32 م
بوتاجاسكو
بوتاجاسكو
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مايكل عياد
كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، متمثلة في الأمانة العامة للإعلام بشركة بوتاجاسكو، حقيقة حاجة الشركة لموظفين جدد، وإعلانها عن وظائف جديدة في العديد من القطاعات.

وقالت الشركة في بيان لها حصل صدى البلد على نسخة منه، "انتشرت في بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية، منشورات، تفيد بوجود وظائف خالية في شركة بوتاجاسكو، وهو ما ننفيه تماما، ونحذر الجميع أن بعض تلك المنشورات تحمل فيروسات للاستيلاء على بيانات وحسابات المستخدمين.

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وحذرت إدارة الإعلام بالشركة من التجاوب مع مثل تلك الشائعات، وأن أي حاجة لموظفين جدد سيكون الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للشركة، أو من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية ذاتها.

وكانت منشورات قد تداولت عبر موقع التواصل الإجتماعي، تشير إلى وجود وظائف في الشركة، للعديد من المؤهلات، وفي العديد من التخصصات المختلفة.
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