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تكنولوجيا

بعد إطلاقه ب 6 كاميرات.. 5 مميزات فى هاتف Motorola Edge S

السبت 30/يناير/2021 - 05:08 ص
5 مميزات فى هاتف
5 مميزات فى هاتف Motorola Edge S
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ندى على
 أعلنت شركة Motorola موتورولا  الأمريكية، مؤخرا وبشكل رسمى، عن هاتف Motorola Edge S من الفئة المتوسطة، والذى يأتى ب 6 كاميرات بمستشعرات ذات دقة كبيرة فى التصوير، كما يتميز الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G . 

وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Motorola Edge S يعتب من أفضل الهواتف ذات الفئة المتوسطة التى تتمتع بإمكانات كبيرة ولكنها فى نفس الوقت تتميز بسعر بمناسب، ويأتى الهاتف بعدد من المميزات منها: 

- الشاشة الكبيرة و معدل التحديث الجيد 

 ويأتى هاتف Motorola Edge S بشاشة كبيرة قياس 6.7  بوصة، من نوع IPS LCD ، مع معدل تحديث جيد الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبدقة 2520 × 1080 بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، مع تقنية HDR10 

- 2 كاميرا سيلفى و 4 كاميرات خلفية 

ويأتى هاتف Motorola Edge S ب 4 كاميرات خلفية، الأساسية  بدقة 64 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة f / 1.7 ، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 16 ميجا بيكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا رابعة بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، و2 كاميرا سيلفى بدقة 8 و16  ميجا بيكسل، ودعم التقاط فيديو بدقة 6K .  

- معالج جيد يدعم تقنية 5G

ويعمل هاتف Motorola Edge S بمعالج يقدم أداء جيدا من نوع Snapdragon Snapdragon 870 ، ثماني النوى مع نواة Cortex-A78 مع نسختى للمساحة الداخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، ونسختى لذاكرة الوصول العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ونظام تشغيل أندرويد 11.

- بطارية ذات سعة كبيرة    

ويحتوى هاتف Motorola Edge S على بطارية سعة  5000 مللي أمبير فى الساعة  مع دعم الشحن بقوة 20 واط مع شاحن بقوة  20 واط أيضا مرفق في العلبة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. 

- سعر مناسب 

ويبلغ سعر هاتف Motorola Edge S حوالى 250 يورو أى ما يعادل 4782 جنيه مصرى لنسخة 6/128 ، و350 يورو أى ما يعادل 6695 جنيها مصريا، لنسخة 8/256 جيجا بايت .
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