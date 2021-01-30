بعد إطلاقه ب 6 كاميرات.. 5 مميزات فى هاتف Motorola Edge S

أعلنت شركة Motorola موتورولا الأمريكية، مؤخرا وبشكل رسمى، عن هاتف Motorola Edge S من الفئة المتوسطة، والذى يأتى ب 6 كاميرات بمستشعرات ذات دقة كبيرة فى التصوير، كما يتميز الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G .





وبحسب موقع XDA Developers فإن هاتف Motorola Edge S يعتب من أفضل الهواتف ذات الفئة المتوسطة التى تتمتع بإمكانات كبيرة ولكنها فى نفس الوقت تتميز بسعر بمناسب، ويأتى الهاتف بعدد من المميزات منها:





- الشاشة الكبيرة و معدل التحديث الجيد





ويأتى هاتف Motorola Edge S بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع IPS LCD ، مع معدل تحديث جيد الشاشة 90 هرتز فى الثانية وبدقة 2520 × 1080 بيكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى، مع تقنية HDR10





- 2 كاميرا سيلفى و 4 كاميرات خلفية





ويأتى هاتف Motorola Edge S ب 4 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة f / 1.7 ، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 16 ميجا بيكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا رابعة بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، و2 كاميرا سيلفى بدقة 8 و16 ميجا بيكسل، ودعم التقاط فيديو بدقة 6K .





- معالج جيد يدعم تقنية 5G





ويعمل هاتف Motorola Edge S بمعالج يقدم أداء جيدا من نوع Snapdragon Snapdragon 870 ، ثماني النوى مع نواة Cortex-A78 مع نسختى للمساحة الداخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، ونسختى لذاكرة الوصول العشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ونظام تشغيل أندرويد 11.





- بطارية ذات سعة كبيرة





ويحتوى هاتف Motorola Edge S على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة مع دعم الشحن بقوة 20 واط مع شاحن بقوة 20 واط أيضا مرفق في العلبة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.





- سعر مناسب



