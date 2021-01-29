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محمد معيط: أنهينا قضيتين على مصر بأكثر من 4 مليارات دولار بسبب أحداث 2011

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:41 م
محمد معيط
محمد معيط
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أسامة علي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى حل العديد من المشاكل منها جذب المستثمرين الأجانب، معقبا: "المستثمرون الأجانب إزاى كانوا يضخون استثمارات  وفيه العديد من المشاكل".

وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، بعد 2011 المستثمر الأجنبي  عانى مع الدولة المصرية، معقبا: "خلينا نتكلم بصراحة".

وتابع معيط قائلا:" بعد 2011  اترفع على مصر كم كبير من القضايا الدولية، لسه مخلصين قضيتين بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار".

وأوضح محمد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى طمأن المستثمر الأجنبي وبدأنا نشعر بتحسن كبير قبل أزمة كورونا.

ولفت وزير المالية، بالنسبة للقطاع الخاص فهو شريك للدولة المصرية، وتم حل العديد من المشاكل التى كان يعانى منها.

وكان محمد معيط، قال إنه "لولا بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة"، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".

وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية. 

أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحية.
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