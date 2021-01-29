محمد معيط: أنهينا قضيتين على مصر بأكثر من 4 مليارات دولار بسبب أحداث 2011

وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، بعد 2011 المستثمر الأجنبي عانى مع الدولة المصرية، معقبا: "خلينا نتكلم بصراحة".





وتابع معيط قائلا:" بعد 2011 اترفع على مصر كم كبير من القضايا الدولية، لسه مخلصين قضيتين بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار".





وأوضح محمد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى طمأن المستثمر الأجنبي وبدأنا نشعر بتحسن كبير قبل أزمة كورونا.





ولفت وزير المالية، بالنسبة للقطاع الخاص فهو شريك للدولة المصرية، وتم حل العديد من المشاكل التى كان يعانى منها.





وكان محمد معيط، قال إنه "لولا بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة"، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".





وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.







وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية.





أوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحية.