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وزير المالية: بعض إيرادات الدولة انخفضت 98% بسبب كورونا.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:58 م
محمد معيط
محمد معيط
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أسامة علي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، تأثير فيروس كورونا على الإيرادات.

وقال معيط، خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى: "أداء الشركات المالى تأثر بفيروس كورونا وبالتالي تأثرت إيرادات الدولة".

وأضاف وزير المالية: "بعض الإيرادات انخفضت بنسبة 98%".

وكان محمد معيط، قال إنه "لولا بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة"، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتاجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".

وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية. 

وأوضح معيط، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحية.
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