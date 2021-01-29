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محمد معيط: مصر خسرت 14 مليار دولار بسبب كورونا ..فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:03 م
محمد معيط
محمد معيط
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أسامة علي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، الخسائر التى سببتها أزمة كورونا فى العديد من القطاعات.

وأضاف معيط خلال حوار مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن جائحة فيروس كورونا تسببت فى فقدان مصر 14 مليار دولار دخل مصر من السياحة.

وأكد محمد معيط وزير المالية " أن أداء الشركات المالى تأثر بفيروس كورونا وبالتالي تأثرت إيرادات الدولة".

وأضاف وزير المالية: "بعض الإيرادات انخفضت 98%".

وكان أكد معيط إنه لولا بدء تنفيذ برنامج "الإصلاح الاقتصادي" كانت الدولة ستعاني في قطاعات عديدة، معقبا: "فى أزمة زى كورونا كان مش هنلاقى رغيف العيش ولا أنابيب البوتجاز ولا كهربا ولا عملة صعبة".

وأضاف معيط أنه بفضل الإصلاح الاقتصادي حققت الدولة المصرية، المركز الثاني عالميا بالنسبة للنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا.

وأكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي حل العديد من المشاكل المزمنة التى كانت تعانى منها الدولة المصرية. 
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