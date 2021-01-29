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اقتصاد

وزير المالية: إطلاق مشروعات كبرى تساهم في رفع الاقتصاد خلال العام.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:30 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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قسم الاقتصاد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم إطلاق مشروعات كبرى تساهم في رفع الاقتصاد المصري خلال العام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الإيرادات المالية انخفضت بنسبة 98% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري جراء أزمة فيروس كورونا.

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وكشف محمد معيط، وزير المالية، أن اضطراب التجارة العالمية يؤثر على مصر، فهذا كان يمثل مصدر إيرادات لمصر قبل ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يتطلب ميزانية ضخمة، لا يشعر بها المواطن، مؤكدا أن مصر ستكون في عام 2030 قوة كبرى في القدرات الإنشائية في المنطقة.



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